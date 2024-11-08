Химик Панов: глутамат натрия безопасен для большинства людей

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Мононатриевая соль глутаминовой кислоты, или глутамат натрия, в умеренных количествах безопасен для большинства людей, заявил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов в беседе с "Газетой.ру".

Химик отметил, что в редких случаях у человека может возникнуть непереносимость добавки, что приведет к аллергической реакции. При этом в обществе бытует мнение, что добавка произошла химическим путем, хотя она содержится и в натуральных продуктах, например сыре или грибах.

Кроме того, некоторые люди думают, что между приемом глутамата натрия и "синдромом китайского ресторана" (тошнота, мигрень, жжение в груди, потливость) есть связь. На самом деле добавка имеет природное происхождение и является лишь аминокислотой, отметил специалист.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская перечислила продукты, полезные для здоровья глаз. Так, по ее словам, морская рыба и шампиньоны богаты витамином D, или же кальциферолом, в то время как устрицы насыщены цинком, что полезно для глаз.

Не менее важны для глаз и витамины группы B. Их можно найти в злаковых продуктах, мясе и бананах. Цитрусовые, ягоды, болгарский перец, томаты и картофель дадут организму необходимые рутин и аскорбиновую кислоту, в то время как орехи богаты витамином Е.