Врач Миргородская: морская рыба, шампиньоны и устрицы полезны для здоровья глаз

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Морская рыба и шампиньоны богаты витамином D, или же кальциферолом, в то время как устрицы насыщены цинком, что полезно для здоровья глаз, сообщила врач-офтальмолог Светлана Миргородская в беседе с "Газетой.ру".

Кроме того, цинк содержится в креветках, говядине, фасоли, горохе, арахисе и ягнятине, отметила врач. Также, по ее словам, чтобы поддерживать здоровье глаз, в рацион можно добавить витамин А, который содержится в яйцах, сливочном масле, печени и молоке.

"Из растительных продуктов ярко-красного и оранжевого цветов, таких как томаты, морковь, абрикосы, хурма, а также из листовой зелени мы можем получить витамин А в форме каротина", – рассказала она.

Не менее важны для глаз и витамины группы B. Их можно найти в злаковых продуктах, мясе и бананах. Цитрусовые, ягоды, болгарский перец, томаты и картофель дадут организму необходимые рутин и аскорбиновую кислоту, в то время как орехи богаты витамином Е. Все это важно и полезно для зрения.

"Но если вы соблюдаете какие-то ограничительные диеты, то стоит сдать анализы крови, выявить недостатки витаминов", – подытожила Миргородская.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Елена Островская также отметила, что здоровье глаз помогут сохранить некоторые продукты. Так, шпинат содержит лютеин, который защищает сетчатку глаз от окисления и вредного воздействия ультрафиолета, а апельсин за счет содержания витамина С предотвращает помутнение хрусталика и развитие катаракты.