Врач Гасанова рассказала, что правило "20–20–20" может помочь снять напряжение в глазах

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Правило "20–20–20" может помочь снять напряжение в глазах. Об этом в беседе с "Газета.ру" рассказала врач-офтальмолог Хаяла Гасанова.

Согласно правилу "20–20–20", необходимо закрывать глаза на 20 секунд или смотреть вдаль на расстояние 6 метров (20 футов в американской системе мер) каждые 20 минут работы за экраном монитора или смартфона.

По словам врача, конвенционная мышца, напрягающаяся из-за работы за монитором, расслабляется лишь, когда мы смотрим вдаль.

"Еще один вариант: можно каждые 20 минут просто закрывать глаза на 20 секунд. Это, помимо снятия усталости и напряжения, еще и способствует устранению ощущения сухости в глазах", – отметила эксперт.

Для того чтобы не забывать выполнять это упражнение, можно во время работы за компьютером поставить будильник на каждые 20 минут или же скачать на телефон специальные приложения, которые напоминают о необходимости перерыва, например ProtectYourVision или EyeCare.

Главное – всегда нужно чередовать отдых и труд, давать себе полноценные перерывы, если необходимо, пояснила Гасанова.

"При диагностированных проблемах со зрением пациент должен обратиться к офтальмологу для подбора очков или контактных линз. При установленном врачом-офтальмологом синдроме сухого глаза также назначается соответствующее медикаментозное лечение, которое необходимо соблюдать. И только комплексно возможно снять напряжение в глазах", – подчеркнула врач.

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