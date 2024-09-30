Россия попала в топ-3 стран с самым большим количеством близоруких детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Китайские ученые установили, что наиболее высокая распространенность миопии (близорукости) среди молодежи наблюдается в Японии (85,95%), Южной Корее (73,94%) и России (46,17%). Исследование опубликовано в журнале British Journal of Ophthalmology.

Ученые из Китая провели анализ 276 медицинских исследований из 50 стран, в которых приняли участие более 5,5 миллиона человек в возрасте от 5 до 19 лет.

По статистике, глобальная распространенность миопии среди детей (5–12 лет) и подростков (13–19 лет) составляет 30,47%. При этом за последние 30 лет этот показатель значительно вырос: в 1990–2000 годах миопия была диагностирована только у 24% представителей этой возрастной группы.

Кроме того, исследование показало, что близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Также миопия чаще диагностируется у девочек и жителей городов.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году на планете будет жить более 740 миллионов человек до 19 лет с близорукостью, что составит 40% от всей этой возрастной группы.

Врач-офтальмолог, руководитель Клинико-диагностического центра НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова отмечает, что распространение миопии широко варьируется в зависимости от географического района и этнической группы.

Например, в Сингапуре, Китае, Тайване, Гонконге, Японии и Южной Корее масштабы приобретенной близорукости резко увеличились за последние десятилетия: 80–90% выпускников школ имеют миопию, из них 10–20% – миопию высокой степени.

В России, по словам Петрачковой, близорукостью страдают почти 40% выпускников общеобразовательных школ и более 50% – лицеев и гимназий. Аналогичные тенденции наблюдаются в Северной Америке, Европе, Австралии и развитых странах Латинской Америки, хотя и не так стремительно.

Однако офтальмолог Скандинавского центра здоровья Татьяна Орловская считает, что данные о высокой распространенности близорукости в России могут быть связаны с доступностью медицинской помощи.

"Благодаря возможности оперативного посещения врача у нас есть объемная и точная аналитика. Регулярные профосмотры и чекапы в нашей стране способствуют выявлению большего количества случаев миопии", – рассказала она.

Для профилактики заболевания, по словам Орловской, важно не только сократить время, проводимое за экранами, но и следовать правилу 20–20–20: каждые 20 минут делать перерыв и смотреть на объект, находящийся на расстоянии примерно 6 метров, в течение 20 секунд. Это поможет снизить нагрузку на глаза.

По данным главного внештатного офтальмолога Минздрава России Владимира Нероева, на начало 2024 года общая заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата среди детей в России составляет 14 186,3 на 100 тысяч детского населения, а первичная – 4 496,9 на 100 тыс.

Чаще всего речь идет о миопии: от рождения и до 14 лет ею заболевают 35,1% детей, от 15 до 17 лет – 59,3%.

Миопия распространяется по всему миру в последние годы, и наследственность не является единственной причиной этого. Генетические изменения происходят медленно, чтобы объяснить быстрый рост заболеваемости. Исследования показывают, что люди стали больше времени проводить перед гаджетами и меньше – на свежем воздухе во время пандемии COVID-19. Это может быть одной из основных причин увеличения случаев миопии, отметил Нероев.

Между тем офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, как не допустить развития близорукости у детей. Она рекомендовала делать перерывы на 10–15 минут во время длительной нагрузки вблизи. Следует отвлекаться и смотреть вдаль, например в окно, посоветовала она. Для профилактики следует гулять при дневном свете не менее двух часов и принимать витамин D.