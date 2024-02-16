Врач рассказала, как не допустить ухудшения зрения при близорукости

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Людям с высокой степенью близорукости стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

"Людям с миопией нельзя заниматься экстремальными видами спорта – от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение", – уверена она.

Людям с остротой зрения ниже минус 6 не стоит долго смотреть вниз, резко наклоняться, собирать ягоды и грибы, подчеркнула врач. Также беременным женщинам с этим заболеванием часто рекомендуют делать кесарево сечение, так как эти нагрузки могут спровоцировать отслоение сетчатки.

Людям с близорукостью важно не допускать прогрессирования ухудшения зрения. Это поможет сократить риск отслоения.



"Сетчатка – это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение", – сказала она.

Однако коррекция зрения все равно оставляет риск ухудшения зрения, уточнила Лещенко. По ее словам, это является типичной ошибкой пациентов, так как после процедуры они могут начать заниматься тяжелыми физическими нагрузками.



"Пациенту убрали, например, минус 5, но длину глаза не поменяли, сетчатка по-прежнему растянута, и остаются такие же риски отслоения, как у людей, которые не прооперированы", – объяснила врач.

При этом, говорит она, нет 100% гарантии того, что зрение улучшится после коррекции. Также после операции возможны повторные отслоения, предупредила врач.

Ранее офтальмолог-офтальмохирург Андрей Попов предостерег россиян от такой народной медицины как промывание глаз чаем от конъюнктивита и использование капель с алое при катаракте, а также развеял миф о гимнастике для улучшения зрения. Он подчеркнул, что люди, которые прибегают к таким методам, чаще попадают к больницу с более запущенными заболеваниями.

По информации другого специалиста Максима Ладанова, туман перед глазами (размытое зрение) является основным симптомом катаракты. Оно обычно связано с возрастными изменениями и появляется после 60 лет, но иногда катаракта может появиться и в 40 лет и даже еще раньше, если у человека были другие травмы.

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