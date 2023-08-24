"Каждый день 120": как на Тайване решили проблему близорукости у школьников

Офтальмологи утверждают, что человечество вот уже несколько десятилетий переживает настоящую эпидемию близорукости. Страны, в которых это явление наиболее распространено, даже ведут государственную политику по борьбе с миопией. Например, госструктуры и медицинские учреждения Китая проводят политику "каждый день 120". О том, что это за метод и работает ли он, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Близорукость (или миопия) – это дефект зрения, при котором глазное яблоко становится вытянутым. В результате изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней, и тогда человек вблизи видит хорошо, а вдали – плохо. Такой дефект можно скорректировать очками, линзами, лазерной коррекцией и даже заменой хрусталика. Но беда в том, что все это – борьба с симптомами, а не с причиной. А вот о причине возникновения близорукости, как ни странно, ученые знают очень мало.

Оглянитесь вокруг себя: вы почти наверняка сразу же увидите человека в "минусовых" очках. Таких людей становится все больше, масштабы этого явления буквально потрясают. По данным ВОЗ, на 2020 год на планете было около 2 миллиардов человек с миопией, и их количество постоянно растет.

Больше всего близоруких людей в странах Азии: в Сингапуре, Китае, Японии их количество колеблется в районе 80–90%, в Сеуле вообще достигает пугающих 96,5%. И самое неприятное заключается в том, что близорукость чаще всего поражает молодых людей в возрасте до 19 лет. По некоторым оценкам, к 2050 году около половины населения Земли будут иметь миопическую рефракцию, при этом почти у одного миллиарда будет миопия высокой степени.

В 1984 году несколько сотен абитуриентов собрались в Ченгкунлинге, тайваньском военном учебном центре, на церемонию, посвященную началу их обязательной службы. Когда министры образования и обороны поднялись на трибуну, их ослепил яркий свет, отражавшийся от сотен пар очков: среди собравшихся не оказалось ни одного молодого человека с нормальным зрением. Тогда китайские чиновники впервые осознали масштаб проблемы и запустили программу регулярного обследования зрения школьников.

К 1990 году уровень близорукости среди 15-летних тайваньцев вырос до 74%. Тогда правительство созвало группу экспертов в области медицины и образования. По итогам их работы была выпущена книга с рекомендациями для учителей и родителей. В ней особое внимание уделялось высоте столов и освещению комнат, рекомендовались упражнения для глаз, а также специальный режим: на каждые полчаса занятий – 10 минут упражнений. И ничего из этого не сработало: показатели близорукости продолжали расти.

Примерно тогда же австралийский биолог по имени Иэн Морган, прочитав удручающую статистику миопии у китайских подростков, провел исследование в школах Австралии и обнаружил, что там таких случаев намного меньше – всего 13%. Опросив школьников, Морган выявил закономерность: чем больше времени дети проводят на улице, тем меньше вероятность того, что у них будет близорукость (в среднем австралийские школьники с нормальным зрением проводили вне помещений около 14 часов в неделю).



Китайское общество, как известно, консервативно и придерживается традиций. Одна из них – мода на бледную кожу. Если у тебя загар – значит, ты крестьянин, много работающий в поле. Если загара нет – ты элита, аристократ. Другая особенность связана с работой социальных лифтов в Китае: в высшее общество выбиваются люди с хорошим образованием, то есть те, кто долго и много учился. Обе эти склонности приводят к одному и тому же последствию: китайские подростки очень много времени проводят в помещениях, не выходя на улицу.

Иэн Морган пришел к выводу, что все дело в дофамине – нейротрансмиттере, который образуется в сетчатке под воздействием солнечного света и который может контролировать скорость роста глазного яблока. Его выводы косвенно подтверждал еще один факт: в популяциях инуитов и эскимосов в 1970-х годах заболеваемость миопией увеличилась с 5 до 60% всего за одно поколение. Генетически такой скачок не объяснить, но именно в это время северные народы получили возможность школьного образования и их дети стали проводить больше времени в помещениях.

Морган опубликовал свое исследование, и правительство Тайваня решило опробовать его метод. Сначала эксперимент проводился только в некоторых школах: детей в них отправляли гулять на улицу минимум на два часа в день. Уже через год стало понятно: метод работает. В школах, работающих по старой схеме, новых случаев миопии было почти в два раза больше, чем в экспериментальных.

Сегодня в Китае действует программа "каждый день 120" – именно столько минут в день должен проводить на улице каждый ребенок. Вот уже несколько лет количество новых случаев возникновения близорукости уменьшается. Правда, этот метод до сих пор так и не получил официального одобрения среди медиков всего мира. Доказательств, что дневной свет предотвращает развитие близорукости, недостаточно, но такая связь определенно прослеживается. Поэтому "каждый день 120" можно смело рекомендовать всем родителям – вреда от прогулок уж точно не будет, а, скорее всего, будет и польза.

Есть надежда, что эпидемию миопии человечество сможет остановить довольно скоро.

Хотя...