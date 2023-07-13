Зеленая зона: ученые выяснили, как парки омолаживают горожан

Исследователи из Школы медицины Файнберга установили, что проживание рядом с парками и зелеными насаждениями делает городских жителей в среднем на 2,5 года моложе фактического возраста. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24

Ни у кого не возникает сомнения в том, что городам нужна зелень: чем больше парковых зон и скверов, тем лучше. Конечно, мы не можем засадить деревьями все улицы и площади – любому городу необходима инфраструктура, без которой жизнь в нем остановится. Поэтому градостроители находятся в постоянном поиске компромисса, озеленяя те участки, которые возможно.

Интересно, что все это время не существовало (и не существует до сих пор!) больших исследований того, как именно парки влияют на жизнь горожан. Есть только общее понимание: зеленые насаждения оказывают благоприятное воздействие на экологию, делают воздух чище, в конце концов дарят людям тень в жаркие дни и просто доставляют эстетическое удовольствие.

Существуют и не столь очевидные плюсы: например, сбор ливневых вод. Открытый грунт хорошо впитывает воду, а деревья и трава – эффективный и относительно недорогой способ управления ливневыми стоками. Кроме того, асфальт и бетон, нагреваемые солнечными лучами, создают так называемый эффект острова тепла, повышающий температуру в городских кварталах. С этим явлением тоже можно бороться с помощью зеленых зон.

Конкретных цифр довольно мало. Например, считается, что парковая полоса шириной 50 метров снижает уровень загрязненности воздуха на 70–75%. Врачи полагают, что пребывание в зеленых насаждениях улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Чтобы добавить свою лепту в изучение парков, ученые из Школы медицины Файнберга провели интересное исследование. Биологи изучили химические модификации человеческой ДНК, которые называют метилированием. По количеству таких изменений в геноме клетки можно судить о биологическом возрасте тканей или органов. Этот метод называется "эпигенетические часы", и некоторые ученые считают его более точным способом измерения возраста, чем календарные годы жизни организма.

Группа исследователей в течение 20 лет наблюдала за здоровьем жителей четырех американских городов: Бирмингема, Чикаго, Миннеаполиса и Окленда. Когда была собрана обширная база данных, оказалось, что в некоторых районах проживает больше людей, биологический возраст которых отличается от реального в меньшую сторону. Тогда биологи воспользовались спутниковыми картами, чтобы оценить, насколько

близки адреса этих людей к городским паркам и скверам.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выяснилось, что самые "биологически молодые" горожане проживают в районах, в радиусе пяти километров от которых есть зеленые насаждения. В среднем эти люди моложе своего фактического возраста на 2,5 года. Интересно, что эти данные различаются в зависимости от расовой принадлежности: темнокожие, живущие возле парков, биологически моложе всего на один год, в то время как светлокожие моложе примерно на три года. Причины такого явления ученым неизвестны.

Авторы работы подчеркивают, что для "омоложения" недостаточно просто жить недалеко от зеленой зоны – нужно совершать в ней прогулки. Подтверждается это тем, что некоторые зеленые участки в исследованных городах были закрыты от свободного посещения, и в результате биологический возраст окрестных обитателей точно соответствовал возрасту календарному.

Логичный вывод, который мы можем сделать: парки действительно улучшают здоровье горожан. Понятно, что не у каждого есть возможность выбрать дом с видом на зеленую зону, но даже просто регулярные прогулки там помогают нашему организму дольше оставаться молодым. Ходите в парки чаще, выделите для этого хотя бы пару дней в неделю, это не так уж и сложно.

Хотя...