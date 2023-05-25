Потому и кусают: ученые выяснили, как комары выбирают жертву

Биологи из университета Джона Хопкинса провели самый масштабный в мире эксперимент и выяснили, от чего зависят предпочтения комаров, кусающих людей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



На первый (и очень поверхностный) взгляд, проблема комариных укусов выглядит такой же малозначительной, как и само отдельно взятое насекомое. В самом деле, средний житель крупного мегаполиса сталкивается с кровососущими летунами настолько редко, что самая большая неприятность для него – десяток укусов за сезон, сопровождаемых зудом на несколько минут.

На самом же деле комары представляют огромную опасность для здоровья и даже жизни. Мало того, их можно считать самыми смертоносными насекомыми на Земле! Согласно медицинской статистике, от малярии, лихорадки Денге и желтой лихорадки в мире ежегодно погибают 700 тысяч человек! И распространителями этих и многих других болезней являются именно эти насекомые.

Удивительно, но человечество до сих пор не изобрело стопроцентный способ отпугивания комариных самок, жаждущих человеческой крови: ни один известный репеллент, фумигатор, крем или спрей не дает гарантированного результата. Поэтому ученые ищут и другие способы борьбы, часто экзотические. Например, в некоторых странах в природу выпускают генетически модифицированных самцов комаров, чтобы от них появлялось нежизнеспособное потомство – так биологи надеются сократить популяцию.

Есть исследователи, которые подходят к проблеме с противоположной стороны. К примеру, недавно технологи изучали, сквозь какую ткань сложнее всего проникают комариные хоботки. Выяснилось, что "броней" может служить трикотаж с добавлением полиэстера. Ну и, конечно, биологи пытаются изучить "вкусовые пристрастия" комаров – каких людей и почему они кусают чаще и охотнее.

Биологи из Университета Джона Хопкинса провели в Замбии масштабный эксперимент. Для этого был возведен шатер, размерами c хоккейную площадку. Поначалу планировалось запустить в него комаров и поместить туда же несколько добровольцев, но, сжалившись над ними, схему эксперимента изменили.



Добровольцев помещали в небольшие палатки, расставленные вокруг большого шатра. Между ними проложили воздуховоды, по которым в зону эксперимента направлялись запахи человеческих тел и выдыхаемые людьми вещества. На тех концах воздуховодов, которые были в шатре, закрепили особые подушечки, обтянутые материалом, напоминающим человеческую кожу, и нагретые до + 35 градусов.

В экспериментальную зону впускали 200 голодных самок комаров и наблюдали, куда они полетят. Известно, что кровососы для первичной ориентации используют инфракрасное зрение – их привлекают теплые предметы. Чтобы окончательно "навестись на цель", комары подключают обоняние. Теплого человека, выдыхающего углекислый газ, они способны обнаружить за 60 метров. В эксперименте все это отлично подтвердилось: комары уверенно летели к цели и садились точно на подготовленные подушечки, диаметр которых был всего 10 сантиметров.

Ученые подсчитывали количество насекомых, севших на каждую приманку, а также изучали химический состав кожи добровольцев. Выяснилось, что большинство комаров предпочитают тех, у кого на теле больше карбоновых кислот. Они содержатся в маслянистых выделениях, которые увлажняют и защищают нашу кожу. При этом нотки шалфея и эвкалипта их отпугивают. Кроме того, комарам был предложен выбор: поток теплого углекислого газа без запаха человека или же только его аромат, абсолютно без CO2. Комары предпочитали второй вариант – запах кожи для них оказался более привлекательным.

На этом пока выводы ученых ограничиваются, эксперимент все еще продолжается. Например, предстоит выяснить, зависит ли аппетит комаров от влажности воздуха, а также изучить эффективность известных средств от этих насекомых – как промышленных, так и народных.

Есть все основания полагать, что к окончательным результатам исследования не останется равнодушным не один человек на планете. С их помощью мы наверняка сможем раз и навсегда избавиться от неприятных комариных укусов.

Хотя...

