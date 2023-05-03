Уникальный пес: ученые выяснили, в чем особенность ДНК знаменитого Балто

Ученые секвенировали геном знаменитого пса Балто, сто лет назад доставившего лекарства в город Ном на Аляске, что помогло спасти жителей от эпидемии дифтерии. Выяснилось, что на генном уровне Балто отличался от современных собак. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo

В феврале 1919 года в небольшом городе Ном на Аляске появился на свет щенок сибирской лайки, которого назвали Балто – в честь норвежского исследователя Сэмюэля Балто. Щенок быстро подрос и его, как большинство собак на Аляске, приучили ходить в упряжке. Правда, первые несколько лет Балто работал только в границах поселения – его считали не слишком выносливым и не доверяли ему более тяжелую работу.

Зимой 1925 года, когда псу исполнилось шесть лет, в Номе разразилась эпидемия дифтерии – опасного инфекционного заболевания. Спасти город могла только противодифтерийная сыворотка, которую нужно было привезти из Анкориджа, расположенного в буквальном смысле за тысячу миль. К несчастью, именно в этот момент разразилась сильная снежная буря, не позволившая использовать авиацию. Сыворотку доставили поездом в город Ненана, а оставшуюся часть пути лекарство предстояло перевезти на собачьих упряжках.

На последнем участке длиной 52 километра сыворотку вез золотодобытчик Гуннар Каасен. Собак не хватало, и поэтому во главе упряжки Гуннар поставил неопытного Балто. Путь оказался невероятно сложным: собаки едва не погибли при переправе через реку, нарты несколько раз опрокидывались, а метель усилилась настолько, что Каасен с трудом различал собственные пальцы. Несмотря на это, Балто отлично ориентировался в слепящем снегу и привел упряжку в Ном. Сыворотка замерзла, но не испортилась, и с ее помощью дифтерия в городе была остановлена за пять дней.

Балто и Гуннар Каасен были тут же признаны героями. Гуннару и его собакам организовали тур по Америке, про них сняли документальный фильм, а в Центральном парке Нью-Йорка установили статую Балто, средства на которую собрали добровольными пожертвованиями.

После завершения тура Каасен оставил собак промоутеру, который, недолго думая, продал их владельцу небольшого театра в Лос-Анджелесе. Когда через пару лет бизнесмен из Кливленда Джордж Кэмпбелл случайно оказался на представлении, то ужаснулся условиям, в которых содержали собак. Он выкупил животных, собрав для этого пожертвования со всего Кливленда. Собак поселили в городском зоопарке, где Балто и другие хаски вновь стали популярными, на них приходили смотреть дети, проводились экскурсии, с них рисовали картины.



Фото: AP Photo

Сам Балто прожил 14 лет и умер в 1933 году. Таксидермисты изготовили чучело собаки, которое по сей день находится в музее Кливленда. Сегодня в школах Аляски проходят историю Балто, о нем написаны книги, сняты художественные и мультипликационные фильмы.

В апреле 2023 года американские генетики решили исследовать генетический код героического пса. Для этого они запросили в музее небольшой фрагмент чучела – его хватило, чтобы секвенировать ДНК. Исследовав материал, ученые пришли к интересным выводам. Во-первых, было точно установлено, что пес был угольно-черного цвета с небольшими белыми пятнами на груди и лапах. Из-за долгого хранения шерсть Балто выцвела, а фотографии начала прошлого века были черно-белыми, поэтому точно определить оттенок долгое время было невозможно.

Во-вторых, выяснилось, что Балто внешне сильно отличался от современных сибирских хаски: он был мельче и во многом напоминал дворнягу.

Вообще он принадлежал к популяции ездовых собак, которая была более "генетически здоровой", чем современные собаки, из-за меньшего количества редких и потенциально опасных вариаций в генах. При этом у Балто нашлись и полезные изменения в ДНК. У него были более прочные кости и крепкие суставы, его желудок без проблем переваривал пищу, содержащую большое количество крахмала, а главное, его шерсть состояла из двух слоев: изолирующего подшерстка из коротких густых волос и верхнего слоя из более длинных ворсинок. Все это, несомненно, помогло Балто преодолеть тяжелый долгий путь и спасти город от эпидемии.

Генетики уже довольно давно говорят о том, что современные собаки нуждаются во внесении генетического разнообразия, что позволит оздоровить их как вид. Искусственный отбор, при котором скрещиваются представители только одной породы, обедняет геном животных и позволяет накапливаться негативным мутациям. Может быть, рано или поздно заводчики осознают это, и со временем мы получим несколько "усредненных", но зато более здоровых пород, которые придут на смену карликовым шпицам и французским бульдогам.

Хотя...