Руки прочь от нахлебников! Почему ученые требуют защитить паразитов

Международная группа биологов из США, Швейцарии, Австралии и нескольких других стран опубликовала научную работу, призывающую оберегать паразитов. По какой причине учеными был выбран такой странный объект для защиты, объясняет научный обозреватель Николай Гринько.



Сюжет популярного сериала The Last of Us рассказывает, как человеческую популяцию заразил паразитический грибок, превращающий людей в кровожадных монстров. Эта вымышленная пандемия, несомненно, пугает. Но даже без таких отсылок из популярной культуры мы всегда считали любых паразитов однозначным злом, с которым необходимо бороться.

Однако ученые не разделяют этого мнения. Они полагают, что паразитические организмы – это такая же часть биосферы, как и все остальные. И они точно так же нуждаются в защите.

Начнем с того, что клопы, блохи, ленточные черви и прочие неприятные создания составляют лишь крохотную часть биома. Паразитами бывают самые разные виды, начиная от бактерий, насекомых и растений и заканчивая птицами и млекопитающими. К примеру, кукушки, подбрасывающие яйца другим птицам, – это пример гнездового паразитизма. Орхидеи, растущие на корнях и ветвях других растений, – из той же серии.

Интересно, что многие из таких видов сосуществуют в парах миллионами лет. Причем чем дольше это продолжается, тем лучше "нахлебники" приспосабливаются к хозяину и тем меньше вреда ему наносят.

Как бы пугающе это не звучало, но у каждого вида на Земле есть собственный паразит – и чаще всего не один, а несколько. Это значит, что общее количество таких видов намного больше, чем исследователи успели открыть и изучить к сегодняшнему дню. Одних только гельминтов должно существовать около 350 тысяч видов, из которых примерно 95% неизвестны науке.

Тем не менее мы знаем, что многие паразиты играют важную иммунорегуляторную роль в популяциях хозяев. Кроме того, они важная часть в цепочке потребления и передачи биологических ресурсов в популяции. Проще говоря, паразиты настолько глубоко встроены в экосистемы, что пренебрегать ими нельзя.



Простой пример: форель – это хищник, питающийся беспозвоночными, мелкой рыбой и так далее. Отдельную (и важную) строчку в ее меню составляют насекомые, падающие в воду с берега. Но здоровому кузнечику вряд ли придет в голову прыгнуть в реку. Чаще всего это происходит под влиянием паразитических червей, заставляющих насекомых стремиться к воде. Если исчезнут эти паразиты, форель может лишиться серьезной части своего рациона.

Поскольку паразиты настолько плотно увязаны с хозяевами, все изменения в биоме оказывают на них самое непосредственное влияние. И последнее время – в основном отрицательное. Сокращение популяций тигров, орлов или китов означает для паразитов только одно – им становится негде существовать, поскольку чаще всего на самостоятельную жизнь они не способны.

Исследователи подсчитали, что от 5 до 10% паразитических видов обречены на исчезновение к 2070 году только из-за потери среды обитания, вызванной изменением климата. А сколько еще вымрет по причине вырубки лесов, загрязнения рек, засорения почвы тяжелыми металлами и так далее – подсчитать невозможно.

На первый взгляд кажется, что особого повода грустить здесь нет, но тут вступают в силу те самые глубокие межвидовые связи. Исчезнут "нахлебники" – пострадают все остальные виды, и масштабы такого воздействия мы предсказать не в состоянии. Ученые резюмируют: потеря биоразнообразия паразитов может внести значительный вклад в шестое массовое вымирание, происходящее в наши дни.

Нет, никто из биологов не собирается вносить в Красную книгу блох или возбудителей малярии. Вместо этого они призывают развивать паразитологию как часть общего знания о природе и экологии. Возможно, это поможет лучше понять межвидовые взаимосвязи и массовое вымирание удастся хотя бы отсрочить.

Хотя…