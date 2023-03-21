Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Наука

Руки прочь от нахлебников! Почему ученые требуют защитить паразитов

Международная группа биологов из США, Швейцарии, Австралии и нескольких других стран опубликовала научную работу, призывающую оберегать паразитов. По какой причине учеными был выбран такой странный объект для защиты, объясняет научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/belchonock

Сюжет популярного сериала The Last of Us рассказывает, как человеческую популяцию заразил паразитический грибок, превращающий людей в кровожадных монстров. Эта вымышленная пандемия, несомненно, пугает. Но даже без таких отсылок из популярной культуры мы всегда считали любых паразитов однозначным злом, с которым необходимо бороться.

Однако ученые не разделяют этого мнения. Они полагают, что паразитические организмы – это такая же часть биосферы, как и все остальные. И они точно так же нуждаются в защите.

Начнем с того, что клопы, блохи, ленточные черви и прочие неприятные создания составляют лишь крохотную часть биома. Паразитами бывают самые разные виды, начиная от бактерий, насекомых и растений и заканчивая птицами и млекопитающими. К примеру, кукушки, подбрасывающие яйца другим птицам, – это пример гнездового паразитизма. Орхидеи, растущие на корнях и ветвях других растений, – из той же серии.

Интересно, что многие из таких видов сосуществуют в парах миллионами лет. Причем чем дольше это продолжается, тем лучше "нахлебники" приспосабливаются к хозяину и тем меньше вреда ему наносят.

Как бы пугающе это не звучало, но у каждого вида на Земле есть собственный паразит – и чаще всего не один, а несколько. Это значит, что общее количество таких видов намного больше, чем исследователи успели открыть и изучить к сегодняшнему дню. Одних только гельминтов должно существовать около 350 тысяч видов, из которых примерно 95% неизвестны науке.

Тем не менее мы знаем, что многие паразиты играют важную иммунорегуляторную роль в популяциях хозяев. Кроме того, они важная часть в цепочке потребления и передачи биологических ресурсов в популяции. Проще говоря, паразиты настолько глубоко встроены в экосистемы, что пренебрегать ими нельзя.

Фото: depositphotos/3dmentat

Простой пример: форель – это хищник, питающийся беспозвоночными, мелкой рыбой и так далее. Отдельную (и важную) строчку в ее меню составляют насекомые, падающие в воду с берега. Но здоровому кузнечику вряд ли придет в голову прыгнуть в реку. Чаще всего это происходит под влиянием паразитических червей, заставляющих насекомых стремиться к воде. Если исчезнут эти паразиты, форель может лишиться серьезной части своего рациона.

Поскольку паразиты настолько плотно увязаны с хозяевами, все изменения в биоме оказывают на них самое непосредственное влияние. И последнее время – в основном отрицательное. Сокращение популяций тигров, орлов или китов означает для паразитов только одно – им становится негде существовать, поскольку чаще всего на самостоятельную жизнь они не способны.

Исследователи подсчитали, что от 5 до 10% паразитических видов обречены на исчезновение к 2070 году только из-за потери среды обитания, вызванной изменением климата. А сколько еще вымрет по причине вырубки лесов, загрязнения рек, засорения почвы тяжелыми металлами и так далее – подсчитать невозможно.

На первый взгляд кажется, что особого повода грустить здесь нет, но тут вступают в силу те самые глубокие межвидовые связи. Исчезнут "нахлебники" – пострадают все остальные виды, и масштабы такого воздействия мы предсказать не в состоянии. Ученые резюмируют: потеря биоразнообразия паразитов может внести значительный вклад в шестое массовое вымирание, происходящее в наши дни.

Нет, никто из биологов не собирается вносить в Красную книгу блох или возбудителей малярии. Вместо этого они призывают развивать паразитологию как часть общего знания о природе и экологии. Возможно, это поможет лучше понять межвидовые взаимосвязи и массовое вымирание удастся хотя бы отсрочить.

Хотя…

Читайте также

Гринько Николай

наукаистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика