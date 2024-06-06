Захарова предупредила Париж об ответе в случае давления на дипломатов РФ

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Российская сторона примет ответные меры в адрес Франции в случае давления на дипломатов из РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала угрозы МИД Франции санкциями в отношении российских дипломатов в Париже после интервью пресс-секретаря посольства РФ местным СМИ.

Во время эфира одного из телеканалов представитель дипмиссии ответил на вопрос журналистов о ситуации с отправкой на Украину французских военных специалистов, сообщив, что они представляют собой абсолютно законную цель для ВС РФ.

После этого журналисты попросили дипломата пояснить свои слова, назвав их якобы новой провокацией. Представитель посольства в ответ на это заявил, что если Франция направляет своих военных и специалистов на Украину, чтобы они могли "обучать украинских боевиков лучше целиться в русских и убивать их", то они, естественным образом, становятся законной целью.

Захарова задалась вопросом, что именно французским властям не понравилось в ответе российского дипломата: существующие традиции задавать вопросы и давать на них ответы или же возможная гибель на Украине французов, которую до этого Париж усиленно отрицал.

"Мне кажется, Елисейскому дворцу и Кэ д’Орсэ не понравились все три варианта. Ведь свобода слова защищается Западом только тогда, когда надо подвергнуть критике "неугодные режимы", а свои потери на Украине, несмотря на факты, признавать отказываются", – отметила официальный представитель МИД РФ.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры на Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Возможно, к инициативе Франции присоединятся и другие западные партнеры Киева, надеется Сырский.

Через несколько дней депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что первая группа французских инструкторов выехала на Украину.