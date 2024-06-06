Город выставил на торги двухэтажное здание в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги здание в Парке Горького. Победитель сможет сделать там предприятие общепита, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Город проведет аукцион по аренде двухэтажного здания площадью более тысячи квадратных метров на территории Парка Горького. Победитель сможет открыть в нем всесезонное кафе. Торги пройдут 20 июня", – отметил руководитель департамента.

Здание находится по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 52. Рядом с ним располагаются Пушкинская набережная и Большой Голицынский пруд. В объект вошли два обеденных зала площадью 474,4 и 297,4 квадратного метра, кухня, гардероб, санузлы, моечные, кладовые, подсобные и другие помещения. Заявки принимаются до 17 июня.

Ранее прием заявок стартовал на торгах на право реорганизации участков бывшей промзоны Карачарово в Москве. Заявки принимаются до 5 июля, а аукцион пройдет 15 июля. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест.

До этого власти Москвы выставили на торги право на комплексное развитие участка в районе Строгино, площадь которого составляет около 4,8 гектара. Речь идет о территории на пересечении МКАД с Таллинской улицей. Там появятся объекты дорожного сервиса и административно-торговый комплекс.

