Инвестор откроет гостиницу по городской программе в Басманном районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор восстановит объект культурного наследия в Басманном районе Москвы для открытия гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что по итогам аукциона с компанией "Возрождение" заключен договор аренды здания общей площадью 867,4 квадратного метра. После его реставрации и выполнения иных условий программы инвестор сможет перейти на льготную ставку, указал Ефимов и добавил, что это уже пятый договор, оформленный по данной программе для размещения отелей.

Здание построено в 1875 году и находится вблизи Чистопрудного бульвара, рядом с Грибоедовским дворцом бракосочетания. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды заключили с инвестором на 20 лет. Также со зданием компания получила и земельный участок площадью 0,11 гектара, сказал он.

Двухэтажное деревянное здание выставили в начале этого года на торги по аренде в рамках городской программы. Директор по развитию компании-инвестора Сергей Пехота сказал, что программа позволяет даже небольшим компаниям реализовывать в городе интересные проекты. В планах – открыть в здании бутик-отель, прокомментировал он и подчеркнул, что таких уникальных мест с историей в Москве должно быть больше.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиничного бизнеса действует в городе с 2022 года. Согласно ее условиям, инвесторы могут поучаствовать в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу. При этом номерной фонд должен занимать не больше 75% общей площади сооружения.

Ранее сообщалось, что город выставит на торги двухэтажное здание с земельным участком в Южном Бутове по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия частной школы во втором квартале этого года. По словам Гамана, с победителем аукциона заключат контракт на 49 лет. После выполнения требований программы он сможет перейти на льготную ставку.