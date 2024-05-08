Город выставит на торги по льготной аренде здание в усадьбе Щербинка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставит на торги двухэтажное здание с земельным участком в Южном Бутове по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия частной школы во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

Постройка находится по адресу Типографская улица, дом 2а, недалеко от станции Щербинка МЦД-2. Площадь здания составила 1,42 тысячи "квадратов" с земельным участком.

"Победитель сможет открыть здесь частную школу для обучения не менее 150 человек", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Ефимова.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, недвижимость возвели в 1941 году. Она находится на территории объекта культурного наследия федерального значения – усадьба Щербинка XVIII–XIX века.

"Договор с инвестором будет заключен на 49 лет. После выполнения требований программы он сможет перейти на льготную ставку", – заявил Гаман.

Действие программы "1 рубль за квадратный метр в год" начнется только после того, как победитель торгов оформит лицензию на образовательную деятельность, приведет объект в соответствующий вид, а затем выполнит условия осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, установленные договором аренды, которые необходимо подтверждать ежегодно.

Ранее в Москве на торги выставили помещение под спорткомплекс в Можайском районе. По словам главы департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица.

В объект входят помещения в подвале, на первом и цокольном этажах многоквартирного жилого дома, включающие бассейн площадью примерно 500 "квадратов", сауну, раздевалки, душевые, тренерские и прочие помещения.