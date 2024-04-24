Город выставит на торги по аренде три земельных участка в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях. Победители торгов получат возможность построить там торговые объекты суммарной площадью более двух тысяч "квадратов".

Площадь участка в деревне Косовке поселения Вороновского составляет 0,1 гектара. Его выставят на аукцион под возведение объекта торговли площадью 317,4 квадратного метра. В деревне Марушкино поселения Марушкинского на площади 0,21 гектара появится торгово-бытовой объект площадью 1,27 тысячи "квадрата". Третий участок находится в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Краснопахорском. Там планируется строительство магазина площадью 457,5 квадратного метра.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что территория ТиНАО – одна из перспективных городских точек роста.

"Поэтому строительство объектов торгово-коммерческого назначения не только является экономически целесообразным, но и необходимо для формирования благоприятных условий для жизни и работы горожан", – отметила она.

Принять участие в торгах могут все желающие. С победителями заключат договор аренды на 2,5 года.

Ранее в Косино-Ухтомском районе выставили на торги участок под строительство ФОК. Инвестор сможет построить там здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров. С победителем торгов заключат договор аренды на пять с половиной лет.

