Москва выставила на торги права на ведение бизнеса в саду имени Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве завершается прием заявок на участие в торгах за права ведения бизнеса на базе нестационарных торговых объектов в саду имени Н. Э. Баумана, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Всего на торги выставили восемь объектов площадью от 20 до 110 квадратных метров. В них победители смогут открыть кафе, спортивные и досуговые клубы, а также сувенирный магазин", – уточнил он.

Заявки перестанут приниматься 19 апреля. Сами аукционы пройдут 24 апреля. Участникам необходима регистрация на сайте "Росэлторг", а также у них должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись.

Кафе планируют разместить в трех павильонах площадью 22, 34 и 88 "квадратов". Для спортивного клуба выделили два НТО площадью 50 и 103 "квадратов". В свою очередь, досуговая деятельность будет осуществляться на базе двух НТО площадью 20 и 110 "квадратов".

Ранее на городских аукционах были выставлены два исторических здания XVIII–XIX веков, расположенных на Воронцовской улице в Таганском районе рядом со станциями метро "Марксистская" и "Таганская".

Общая площадь объектов составила почти 1,5 тысячи квадратных метров. Будущие владельцы смогут использовать сооружения по-своему усмотрению, например, разместить офисы, ресторан или гостиницу, только после того, как отреставрируют их.

