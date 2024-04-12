Исторические здания выставлены на торги в Таганском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На городских аукционах выставлены два исторических здания XVIII–XIX веков, расположенных на Воронцовской улице в Таганском районе рядом со станциями метро "Марксистская" и "Таганская". Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первое здание – городская усадьба М. Ф. Котова конца XVIII–XIX века с флигелем является памятником регионального значения. Оно находится на Воронцовской улице, дом 7, строение 1, и дом 7, строение 2.

Второй объект – соседнее историческое здание 1895 года постройки располагается на той же улице, дом 9, строение 1. Жилой дом имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

По словам Гамана, общая площадь объектов составила почти 1,5 тысячи квадратных метров. Будущие владельцы смогут использовать сооружения по-своему усмотрению, например, разместить офисы, ресторан или гостиницу, только после того, как отреставрируют их.

Он также отметил, что любые работы должны быть согласованы с департаментом культурного наследия.

"Оба лота будут реализованы на открытых аукционах 2 мая. К участию приглашаются юридические и физические лица. Заявки можно подать до 18 апреля. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись", – добавил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее город выставил на продажу три крупных объекта недвижимости общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров в районах Хорошёво-Мнёвники, Центральное Чертаново и Дорогомилово. Их можно будет использовать по усмотрению новых владельцев без обязательной реставрации.

До этого на торги попало нежилое здание спортивного назначения в парке "Фили" на Большой Филевской улице. В нем есть зал площадью 334,8 квадратного метра, а также кабинеты, уборные и кладовые.