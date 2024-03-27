27 марта, 11:14Город
Город выставил на торги здание катка в парке "Фили"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На городские торги выставили нежилое здание спортивного назначения в парке "Фили". Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Инвесторов приглашают на аукцион по аренде здания спортивного назначения площадью около 412 квадратных метров в парке "Фили". Победитель сможет открыть в нем крытый каток", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о здании на Большой Филевской улице. В нем есть зал площадью 334,8 квадратного метра, а также кабинеты, уборные и кладовые.
Подать заявку на участие в торгах можно до 8 апреля. Аукцион пройдет 11 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в нем потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Ранее на городские торги по аренде выставили участок под строительство объекта спортивного назначения на севере Москвы. С победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица.