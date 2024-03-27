Город выставил на торги здание катка в парке "Фили"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили нежилое здание спортивного назначения в парке "Фили". Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Инвесторов приглашают на аукцион по аренде здания спортивного назначения площадью около 412 квадратных метров в парке "Фили". Победитель сможет открыть в нем крытый каток", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о здании на Большой Филевской улице. В нем есть зал площадью 334,8 квадратного метра, а также кабинеты, уборные и кладовые.

Подать заявку на участие в торгах можно до 8 апреля. Аукцион пройдет 11 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в нем потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на городские торги по аренде выставили участок под строительство объекта спортивного назначения на севере Москвы. С победителем торгов будет подписан договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица.

