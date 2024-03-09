В столице выставили на продажу 14 парковочных мест в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве выставили на продажу 14 машино-мест в подземном паркинге, который располагается по адресу: Нижегородская улица, 11. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, их общая площадь составляет 204,6 квадратного метра. При этом, как отметил Гаман, парковочная зона отапливается и находится под охраной.

"Город выставил на торги 14 объектов площадью от 9,4 до 17 квадратных метров, что позволит покупателям выбрать наиболее подходящий вариант, исходя из габаритов своего автомобиля", – добавил он.

От паркинга можно за минуту доехать до ТТК и за 10 минут – до Садового кольца.

В свою очередь, руководитель Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов уточнил, что торги будут проходить на понижение цены. Желающие могут подать заявку до 25 марта. Сама продажа запланирована на 4 апреля.

Ранее на городские торги выставили 173 парковочных места в трех наземных паркингах в районе Южное Бутово. Площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 квадратного метра.

Паркинги располагаются на улице Брусилова, которая проходит вдоль жилого массива и соединяет Варшавское шоссе с трассой М-2 "Крым". Неподалеку находятся АЗС, автомойки, пункты автосервиса и магазины сопутствующих товаров.



"Торги Москвы": покупка машино-мест у города