Футболист Сафонов заявил в полицию на экс-жену из-за двойного взыскания судебных расходов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. Об этом ТАСС сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

"Мы подали заявление в правоохранительные органы, поскольку считаем, что бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия злоупотребляет правом и пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору", – сказал Крючков.

Юрист спортсмена уточнил, что разбирательство может занять длительное время. При этом заявление было подано до Нового года.

Матвей Сафонов и его бывшая жена расстались в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал футболиста выплачивать на содержание дочери четверть своих доходов, а в августе того же года Мосгорсуд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию спортсмена.

Из-за образовавшейся задолженности по алиментам в июне 2025 года Сафонову временно ограничили выезд за границу, что повлияло на его позднее прибытие в расположение "Пари Сен-Жермен".

Сам вратарь подчеркивал, что не уклонялся от выплат, называл ситуацию некритичной для себя и заявлял, что рассчитывает сохранить полноценное общение с ребенком. Позднее стало известно, что он полностью погасил возникшую задолженность.