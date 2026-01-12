Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 18:52

Спорт

Футболист Сафонов заявил в полицию на экс-жену из-за двойного взыскания судебных расходов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. Об этом ТАСС сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

"Мы подали заявление в правоохранительные органы, поскольку считаем, что бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия злоупотребляет правом и пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору", – сказал Крючков.

Юрист спортсмена уточнил, что разбирательство может занять длительное время. При этом заявление было подано до Нового года.

Матвей Сафонов и его бывшая жена расстались в 2021 году. В январе 2024-го Никулинский суд Москвы обязал футболиста выплачивать на содержание дочери четверть своих доходов, а в августе того же года Мосгорсуд оставил это решение в силе, отклонив апелляцию спортсмена.

Из-за образовавшейся задолженности по алиментам в июне 2025 года Сафонову временно ограничили выезд за границу, что повлияло на его позднее прибытие в расположение "Пари Сен-Жермен".

Сам вратарь подчеркивал, что не уклонялся от выплат, называл ситуацию некритичной для себя и заявлял, что рассчитывает сохранить полноценное общение с ребенком. Позднее стало известно, что он полностью погасил возникшую задолженность.

Читайте также


спорт

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика