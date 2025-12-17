Футболист Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ

Фото: AP Photo/Hussein Sayed

Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов помог своей команде обыграть бразильский "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка FIFA, отразив сразу четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти.

Встреча проходила в Эр-Райяне в Катаре. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе ПСЖ мяч забил нападающий Хвича Кварацхелия на 38-й минуте, в составе "Фламенго" – итальянец Жоржиньо на 62-й минуте.

По пенальти победу одержали футболисты французского клуба. Сафонов, отразивший четыре пенальти, был признан лучшим игроком матча. Этот кубок стал для россиянина шестым трофеем в составе ПСЖ.

Ранее Международная федерация футбола объявила итальянского вратаря "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму лучшим голкипером года европейского чемпионата сезона 2024–2025.

Футболист сыграл ключевую роль в выходе своей команды в финал первого клубного чемпионата. Церемония вручения премий FIFA The Best состоится в этот же день, когда пройдет финальная игра.