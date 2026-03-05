Форма поиска по сайту

05 марта, 09:49

Около 4 километров трубопровода проложат в районе Филевский Парк

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проложат около 4 километров трубопровода высокого давления в районе Филевский Парк на западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Чтобы минимизировать воздействие на городскую среду, закрытые переходы разделили на 17 отдельных участков. Проходка тоннелей осуществляется с помощью специальной машины (щита). Ее поступательное движение обеспечивает мощная домкратная станция, установленная в стартовой шахте", – рассказал замгендиректора по капитальному строительству АО "Мосгаз" Александр Чистов.

Он пояснил, что такая технология позволяет прокладывать сеть интервалами до 300 метров, благодаря чему ускоряется строительство и снижаются экологические риски.

Работы стартовали в конце прошлого года на участке между улицами Минской и Большой Филевской. Специалисты задействуют комбинированный метод, который совмещает в себе открытый и закрытый способы. При бестраншейном методе они прибегают к технологии микротоннелирования, что дает возможность прокладывать газопровод на значительной глубине без масштабных земляных работ.

На новом трубопроводе установят два запорных устройства российского производства. Они будут управляться дистанционно из центральной диспетчерской "Мосгаза". Специалисты также будут контролировать качество сварных соединений при помощи визуально-измерительных и радиографических методов.

Тем временем новый газопровод протяженностью более 1,6 километра строят в районе Вешняки. Проект позволит создать дополнительный резерв для газоснабжения районной тепловой станции "Перово" на востоке столицы. Работы стартовали в ноябре 2025 года, завершить их планируют к концу 2026-го.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

