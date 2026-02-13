Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:28

Город

Строительство газопровода высокого давления началось в Южном Бутове

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали прокладывать новый газопровод высокого давления в Южном Бутове. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Сами работы начались еще в конце 2025 года на участке между улицами Поляны и Бартеневской. Специалисты планируют продолжить свыше 700 метров современных труб из полиэтилена. Они отличаются высокой прочностью и повышенной устойчивостью к внешним факторам, а также более длительным сроком службы.

Рабочие прокладывают трубы при помощи комбинированного метода, то есть укладывают коммуникации не только открытым способом, но и закрытым. Например, бестраншейный метод подразумевает использование технологии горизонтального направленного и шнекового бурения.

Благодаря этому трубы прокладываются под землей без необходимости затрагивать дороги. Всего по проекту планируется разместить три подобных перехода. Для этого нужно будет организовать стартовые и приемные котлованы и запустить буровые машины.

Ожидается, что на новый газопровод установят два современных запорных устройства, созданных в России. Ими можно управлять дистанционно прямо из центральной диспетчерской Мосгаза. Это позволяет оперативно реагировать на нештатную ситуацию и перекрывать подачу газа всего за 1,5 минуты.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили свыше 2,7 километра газовых сетей низкого давления на востоке столицы. Работы прошли с апреля по декабрь прошлого года в трех районах – Измайлове, Восточном Измайлове и Северном Измайлове. Объекты сдали на 4 месяца раньше установленного срока.

город

