Более 2,7 км газовых сетей низкого давления обновлены на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили свыше 2,7 километра газовых сетей низкого давления на востоке столицы, передает портал мэра и правительства города.

Работы прошли с апреля по декабрь прошлого года в трех районах Москвы – Измайлове, Восточном Измайлове и Северном Измайлове. Объект сдали на 4 месяца раньше установленного срока.

В целом работы затронули Сиреневый бульвар, 11-ю и 13-ю Парковые улицы. Сначала рабочие демонтировали старые трубы из стали и установили на их месте полиэтиленовые трубопроводы, которые отличаются высокой прочностью и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

Новые сети прокладывали как традиционным открытым методом, так и при помощи бестраншейных технологий, чтобы не только снизить количество шума и ускорить выполнение работ, но и минимизировать неудобства для жителей. Теперь срок службы газопровода составит свыше 40 лет.

Вместе с тем за 15 лет в Москве обновили 202 газорегуляторных пункта (ГРП). В городе модернизируют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 пунктов 7 являются опорными для всей столичной сети – их стабильная работа важна для обеспечения газом объектов социнфраструктуры, промышленности и жилого сектора.

