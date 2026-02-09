Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 08:03

Город

Более 2,7 км газовых сетей низкого давления обновлены на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили свыше 2,7 километра газовых сетей низкого давления на востоке столицы, передает портал мэра и правительства города.

Работы прошли с апреля по декабрь прошлого года в трех районах Москвы – Измайлове, Восточном Измайлове и Северном Измайлове. Объект сдали на 4 месяца раньше установленного срока.

В целом работы затронули Сиреневый бульвар, 11-ю и 13-ю Парковые улицы. Сначала рабочие демонтировали старые трубы из стали и установили на их месте полиэтиленовые трубопроводы, которые отличаются высокой прочностью и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

Новые сети прокладывали как традиционным открытым методом, так и при помощи бестраншейных технологий, чтобы не только снизить количество шума и ускорить выполнение работ, но и минимизировать неудобства для жителей. Теперь срок службы газопровода составит свыше 40 лет.

Вместе с тем за 15 лет в Москве обновили 202 газорегуляторных пункта (ГРП). В городе модернизируют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 пунктов 7 являются опорными для всей столичной сети – их стабильная работа важна для обеспечения газом объектов социнфраструктуры, промышленности и жилого сектора.

Читайте также


город

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика