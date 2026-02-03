Форма поиска по сайту

03 февраля, 11:43

Город

Свыше 105 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В январе этого года в Москве уже проверили более 105 тысяч газовых плит. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"График проверок на 2026 год составлен и опубликован, информация о датах и времени их проведения размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда каждый год проводят специалисты Мосгаза. При выявлении нарушений безопасности они устраняют угрозу и дают советы по дальнейшему использованию оборудования, а также его ремонту.

Газовая плита в среднем служит от 10 до 12 лет, после чего происходит износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок, нарушение теплоизоляции духового шкафа. При этом безопасно пользоваться такими приборами невозможно, их необходимо полностью заменять.

Отмечается, что у газовых плит обязательно должна быть система "газ-контроль", которая перекрывает подачу газа, если пламя в горелке потухло. Ответственность за своевременную замену и исправность оборудования несут собственники и наниматели жилья.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч. При этом если нарушения приводят к аварии или создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, штрафы увеличиваются.

"Новости дня": в столице началась ежегодная проверка газового оборудования в домах

