Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:10

Город

В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опубликован график проверок газовых плит в 2026 году в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда проводится ежегодно специалистами комплекса. Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

"Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – подчеркнул вице-мэр.

Кроме того, в ноябре этого года в работу специалистов АО "Мосгаз" ввели передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения – при обслуживании дома или квартиры такие данные, как выявленные нарушения, фото и подпись абонента о проведенном инструктаже, вносятся в специальный планшет.

Сейчас в Москве около 1,8 миллиона семей, которые пользуются газовыми плитами. Для безопасной работы оборудования важны своевременные проверки. Срок службы газовой плиты в среднем составляет около 10–12 лет, после чего безопасную работу приборов поддерживать невозможно, и им необходима замена.

В комплексе добавили, что газовая плита обязательно должна быть оборудована системой "газ-контроль", приостанавливающей подачу газа в том случае, если в горелке погасло пламя.

"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", – указано в сообщении.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах во дворах и подъездах. Также уточнить дату можно через онлайн-сервис на сайте компании в телеграм-боте.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут связаться с управляющими организациями онлайн, без звонков и личных визитов по предварительной записи, с помощью платформы "Электронный дом".

Там зарегистрированы уже 324 частных УО и 128 районных ГБУ "Жилищник". Для отправки вопроса пользователь должен быть авторизован на платформе с помощью Mos ID и подтвердить адрес в разделе "Мой дом".

Читайте также


городЖКХ

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика