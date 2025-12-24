В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опубликован график проверок газовых плит в 2026 году в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда проводится ежегодно специалистами комплекса. Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

"Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – подчеркнул вице-мэр.

Кроме того, в ноябре этого года в работу специалистов АО "Мосгаз" ввели передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения – при обслуживании дома или квартиры такие данные, как выявленные нарушения, фото и подпись абонента о проведенном инструктаже, вносятся в специальный планшет.

Сейчас в Москве около 1,8 миллиона семей, которые пользуются газовыми плитами. Для безопасной работы оборудования важны своевременные проверки. Срок службы газовой плиты в среднем составляет около 10–12 лет, после чего безопасную работу приборов поддерживать невозможно, и им необходима замена.

В комплексе добавили, что газовая плита обязательно должна быть оборудована системой "газ-контроль", приостанавливающей подачу газа в том случае, если в горелке погасло пламя.

"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", – указано в сообщении.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах во дворах и подъездах. Также уточнить дату можно через онлайн-сервис на сайте компании в телеграм-боте.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут связаться с управляющими организациями онлайн, без звонков и личных визитов по предварительной записи, с помощью платформы "Электронный дом".

Там зарегистрированы уже 324 частных УО и 128 районных ГБУ "Жилищник". Для отправки вопроса пользователь должен быть авторизован на платформе с помощью Mos ID и подтвердить адрес в разделе "Мой дом".

