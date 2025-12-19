Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 08:01

Город

Москвичи могут связаться с управляющей организацией через "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы с помощью платформы "Электронный дом" могут связаться с управляющими организациями (УО) онлайн, без звонков и личных визитов по предварительной записи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На сегодняшний день на платформе зарегистрированы уже 324 частных УО и 128 районных ГБУ "Жилищник". Для отправки вопроса пользователь должен быть авторизован на платформе с помощью Mos ID и подтвердить адрес в разделе "Мой дом".

После этого необходимо выбрать нужный адрес, перейти в раздел "Обращение в УО" и кликнуть "Создать обращение". Затем следует указать тему, добавить описание и при необходимости прикрепить файлы.

С помощью платформы горожане получают от УО консультации по установке умных счетчиков, правилам демонтажа полотенцесушителя, замене газовой плиты на электрическую, а также предлагают идеи по благоустройству дома, узнают нюансы переоформления лицевого счета и многое другое.

Отмечается, что прямое общение с управляющей организацией позволяет найти решения в ситуациях, которые не подходят под стандартные темы в "Заявках". Во время заполнения формы пользователь может выбрать одну из семи тем либо переключиться на "Прочие вопросы" для нестандартных тем: исправление номера почтового ящика, получение доступа к видеозаписям в межквартирном холле, просьба убрать воронье гнездо и другие темы.

С начала года через платформу было отправлено свыше 29 тысяч вопросов. Больше всего сообщений приходится на тему "Прочие вопросы", затем следуют вопросы по единому платежному документу (ЕПД) или перерасчетам и по благоустройству. Управляющая организация отвечает на сообщения горожан в течение 24 часов в рабочие дни и до 72 часов – в праздничные дни.

Если вопрос не входит в компетенцию УО, то специалисты обязательно подскажут, с кем можно связаться. Например, по вопросу повышения тарифов на интернет они предоставят контакты провайдера.

Ранее сообщалось, что в районе Царицыно в Москве возвели 14 новостроек с начала реализации программы реновации. Общая площадь жилья в постройках составляет более 190 тысяч квадратных метров – это примерно 3,5 тысячи квартир.

Вместе с тем с начала года в Москве бесплатно установили около 280 тысяч электросчетчиков в жилых домах. Всего до конца 2025-го планируется обновить свыше 300 тысяч устройств.

"Это Москва. Инфраструктура": откуда берется тепло

Читайте также


городтехнологии

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика