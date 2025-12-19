Москвичи могут связаться с управляющей организацией через "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы с помощью платформы "Электронный дом" могут связаться с управляющими организациями (УО) онлайн, без звонков и личных визитов по предварительной записи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На сегодняшний день на платформе зарегистрированы уже 324 частных УО и 128 районных ГБУ "Жилищник". Для отправки вопроса пользователь должен быть авторизован на платформе с помощью Mos ID и подтвердить адрес в разделе "Мой дом".

После этого необходимо выбрать нужный адрес, перейти в раздел "Обращение в УО" и кликнуть "Создать обращение". Затем следует указать тему, добавить описание и при необходимости прикрепить файлы.

С помощью платформы горожане получают от УО консультации по установке умных счетчиков, правилам демонтажа полотенцесушителя, замене газовой плиты на электрическую, а также предлагают идеи по благоустройству дома, узнают нюансы переоформления лицевого счета и многое другое.

Отмечается, что прямое общение с управляющей организацией позволяет найти решения в ситуациях, которые не подходят под стандартные темы в "Заявках". Во время заполнения формы пользователь может выбрать одну из семи тем либо переключиться на "Прочие вопросы" для нестандартных тем: исправление номера почтового ящика, получение доступа к видеозаписям в межквартирном холле, просьба убрать воронье гнездо и другие темы.

С начала года через платформу было отправлено свыше 29 тысяч вопросов. Больше всего сообщений приходится на тему "Прочие вопросы", затем следуют вопросы по единому платежному документу (ЕПД) или перерасчетам и по благоустройству. Управляющая организация отвечает на сообщения горожан в течение 24 часов в рабочие дни и до 72 часов – в праздничные дни.

Если вопрос не входит в компетенцию УО, то специалисты обязательно подскажут, с кем можно связаться. Например, по вопросу повышения тарифов на интернет они предоставят контакты провайдера.

