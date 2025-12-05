Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:21

Город

На западе Москвы построят 15 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы реновации на западе столицы возводят 15 жилых комплексов. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь жилых комплексов составит почти 810 тысяч квадратных метров. В домах запроектировано почти 7,8 тысячи квартир.

"Для маломобильных граждан адаптируют свыше 100 квартир. Объем жилой площади в возводимых домах на западе столицы превысит 455 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

При строительстве домов используют высококачественные материалы с современным техническим оснащением, в основном отечественного производства. В проектировании и возведении жилых комплексов также учитывают показатели энергоэффективности.

Специалисты обустроят территорию у каждого дома по принципу безбарьерной среды с входными группами без лестниц. Кроме того, в комплексах создадут просторные, светлые подъезды, колясочные и комнаты для консьержей.

В районе Фили-Давыдково появится 5 новостроек, в районе Очаково-Матвеевское возведут 4 дома, а в Можайском районе – 2. Также по одному жилому комплексу построят в районах Солнцево, Филевский Парк, Кунцево и Проспект Вернадского.

"Во дворе каждого дома создадут благоустроенные общественные зоны. Запроектировано порядка 60 досуговых площадок, среди которых игровые для детей, зоны для занятий спортом и места для спокойного отдыха на свежем воздухе", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы контролирует каждый этап строительства домов. С начала возведения жилых комплексов на их территориях провели около 30 контрольно-надзорных мероприятий. В рамках проверок специалисты Центра экспертиз исследовали качество конструкций и материалов на соответствие утвержденным проектным решениям, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее сообщалось, что строительство новостройки по программе реновации в районе Бибирево завершено на 40%. Объект будет состоять из трех секций. В жилом комплексе создадут 457 квартир с готовой улучшенной отделкой, из которых 6 адаптированы для маломобильных граждан.

