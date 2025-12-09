Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 9 декабря, перехватили еще один вражеский беспилотник, направляющийся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения фрагментов дрона находятся сотрудники экстренных служб, уточнил градоначальник.

Ранее на подлете к городу были уничтожены еще два вражеских беспилотника. На месте падения их фрагментов также работали профильные специалисты.

