В Чечне отражена атака дронов

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

В Чечне отражена атака беспилотников. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, два БПЛА нейтрализованы над республикой мобильными огневыми группами МВД России и Росгвардией, а еще один дрон – силами противовоздушной обороны (ПВО) в соседней республике.

"Противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно. Отлично работает взаимодействие между всеми структурами, обеспечивающими безопасность наших граждан", – отметил Кадыров.

Глава Чечни также поблагодарил военнослужащих за бдительность и слаженную работу во время отражения атаки БПЛА.

Ранее украинские дроны атаковали одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити". В результате никто не пострадал. Кадыров назвал произошедшее попыткой запугать мирных жителей и создать иллюзию давления. Глава Чечни пообещал, что российская сторона ответит на эту атаку.

