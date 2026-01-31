Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 15:10

Город

Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа системы отопления Москвы скорректирована в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

Как напомнил вице-мэр, режимы работы системы централизованного теплоснабжения определяются на основе температуры наружного воздуха. При этом корректировки изменений согласуются заранее с учетом краткосрочных прогнозов погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – уточнил он.

Бирюков добавил, что все корректировки проводятся под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" автоматически, основываясь на данных с погодных датчиков и систем диспетчеризации, установленных, в том числе, на тепловых пунктах.

Аномальные холода ударили по Москве в пятницу, 30 января. Морозы продлятся до вторника, 3 февраля. Синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, а ночью до 25 градусов ниже 0.

При этом самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, 1-го числа. Днем столбики термометров зафиксируются на минус 17 градусах.

Морозы ожидаются в Москве до конца следующей недели

Читайте также


городпогодаЖКХ

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика