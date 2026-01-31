Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа системы отопления Москвы скорректирована в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

Как напомнил вице-мэр, режимы работы системы централизованного теплоснабжения определяются на основе температуры наружного воздуха. При этом корректировки изменений согласуются заранее с учетом краткосрочных прогнозов погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – уточнил он.

Бирюков добавил, что все корректировки проводятся под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" автоматически, основываясь на данных с погодных датчиков и систем диспетчеризации, установленных, в том числе, на тепловых пунктах.

Аномальные холода ударили по Москве в пятницу, 30 января. Морозы продлятся до вторника, 3 февраля. Синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, а ночью до 25 градусов ниже 0.

При этом самый холодный день с начала зимы ожидает москвичей в воскресенье, 1-го числа. Днем столбики термометров зафиксируются на минус 17 градусах.