Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 13:30

Происшествия

Пропавшего 17-летнего подростка обнаружили мертвым в Санкт-Петербурге

Фото: MAX/"Следком"

Пропавший три дня назад в Санкт-Петербурге 17-летний подросток найден мертвым с признаками насильственной смерти, сообщили в региональном ГУ МВД.

Мать молодого человека обратилась в полицию 17 марта. Она сообщила, что накануне вечером ее сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Правоохранители вместе с волонтерами начали поиски пропавшего.

В ведомстве заявили, что утром 19 марта тело мальчика со следами насильственной смерти обнаружили недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе города.

Вскоре был задержан и подозреваемый – им оказался 16-летний местный житель. Отмечается, что он вернулся на место происшествия, чтобы устранить улики. Подростка доставили в отдел полиции.

Ранее в Твери пропали девочка 2012 года рождения и ее брат 2016 года рождения. По факту случившегося было заведено уголовное дело. В МВД считали, что дети могли находиться в Новгородской, Ленинградской области или в Санкт-Петербурге.

Через некоторое время пропавшие были найдены в Ленинградской области. Они были вместе со своей матерью.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика