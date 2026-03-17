Пропавших в Твери брата и сестру объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили ТАСС в региональном УМВД.

Дети могут находиться на территории Новгородской, Ленинградской областей или в Санкт-Петербурге. К поискам подключились волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Полицейские опрашивают одноклассников, знакомых и друзей брата и сестры. Параллельно просматриваются записи с камер видеонаблюдения по маршруту возможного следования пропавших.

Информация о безвестном исчезновении девочки 2012 года рождения и ее брата 2016 года рождения поступила 16 марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковном Звенигороде пропали девочка и два мальчика. Они ушли гулять 7 марта и не вернулись. Последний раз их видели у Москвы-реки.

Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже нашли тело второго ребенка. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.

Спустя 10 дней с начала поисков было найдено тело девочки. Спасатели обнаружили его в 10 километрах от места исчезновения.