Уголовное дело возбудили в связи с пропажей брата и сестры в Твери

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Тверской области"

Несовершеннолетние брат и сестра пропали в Заволжском районе Твери, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

О пропаже Веселовой Екатерины 2012 года рождения и ее брата Веселова Артема 2016 года рождения стало известно 16 марта, уточнили в ведомстве.

Местоположение детей пытаются определить следователи, криминалисты, волонтеры и оперативные службы. На данный момент они осмотрели место последнего нахождения несовершеннолетних и прилегающую территорию.

Ранее в подмосковном Звенигороде пропали девочка и два мальчика. Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже нашли тело второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.

В настоящий момент продолжаются поиски третьего подростка. Для обследования территории присоединился добровольческий кинологический поисковый отряд. Всего с начала поисков провели 145 погружений, а лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 185 километров.

