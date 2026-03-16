С начала поисков детей в Звенигороде обследовано 301 тыс "квадратов" акватории

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

С начала поисков детей в Звенигороде обследовано 301 тысяча квадратных метров акватории Москвы-реки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящий момент продолжают поиски третьего подростка. За сутки водолазными группами выполнено 20 погружений и обследовано 18 тысяч квадратных метров акватории.

"Проводятся точечные погружения в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования. Кроме того, водолазы повторно проверяют отработанные участки вдоль берега", – добавили в ведомстве.

Кроме того, для обследования территории присоединился добровольческий кинологический поисковый отряд. Всего с начала поисков провели 145 погружений, а лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 185 километров. Протяженность мониторинга акватории реки аэролодками, в свою очередь, составила 122 километра.

Всего в поисках задействованы более 160 человек и 50 единиц техники – спасатели МЧС России, Мособлпожспас, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и другие. С родственниками детей работают психологи.

Девочка и два мальчика пропали 7 марта, последний раз их видели возле Москвы-реки. По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже также нашли тело второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.

