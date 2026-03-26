26 марта, 19:46
Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы
По данным собеседника СМИ, инцидент произошел в отделении одного из банков на бульваре Дмитрия Донского. Сам поджигатель уже задержан.
В свою очередь, в правоохранительных органах передали ТАСС, что злоумышленнику 15 лет.
Юноша признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов. По предварительной версии, он облил банкомат в отделении банка легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту ЧП возбудили уголовное дело.