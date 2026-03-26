Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

Подросток поджег банкомат в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника СМИ, инцидент произошел в отделении одного из банков на бульваре Дмитрия Донского. Сам поджигатель уже задержан.

В свою очередь, в правоохранительных органах передали ТАСС, что злоумышленнику 15 лет.



Ранее произошел взрыв в отделении банка на улице Менжинского на северо-востоке столицы. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток.

Юноша признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов. По предварительной версии, он облил банкомат в отделении банка легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

