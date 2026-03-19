19 марта, 19:58Происшествия
Мошенники предложили взорвавшему банк в Москве подростку легкий заработок
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мошенники связались с взорвавшим банк в Москве подростком через мессенджер и предложили ему легкий заработок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
Выполняя полученные от злоумышленников инструкции, юноша облил бензином банкомат и поджег его. В результате молодой человек получил ожоги и осколочные ранения. Других пострадавших нет.
О взрыве в банке на улице Менжинского стало известно 19 марта. Как сообщали очевидцы, перед случившимся из здания выбежал неизвестный.
Злоумышленника задержали. Им оказался 15-летний подросток, который признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе "Россельхозбанка", отделение банка временно закрыто до завершения следственных действий и устранения последствий. О его открытии сообщат отдельно.
Территория у отделения банка на улице Менжинского оцеплена после взрыва