Мошенники предложили взорвавшему банк в Москве подростку легкий заработок

Мошенники связались с взорвавшим банк в Москве подростком через мессенджер и предложили ему легкий заработок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Выполняя полученные от злоумышленников инструкции, юноша облил бензином банкомат и поджег его. В результате молодой человек получил ожоги и осколочные ранения. Других пострадавших нет.

О взрыве в банке на улице Менжинского стало известно 19 марта. Как сообщали очевидцы, перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Злоумышленника задержали. Им оказался 15-летний подросток, который признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе "Россельхозбанка", отделение банка временно закрыто до завершения следственных действий и устранения последствий. О его открытии сообщат отдельно.