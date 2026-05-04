Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 18:57

Над территориальными водами ОАЭ сбили три ракеты, летевшие со стороны Ирана

Фото: Getty Images/Bildagentur-online/Schoening/Universal Images Group

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили над территориальными водами страны три крылатые ракеты, летевшие со стороны Ирана. Еще одна упала в море, сообщило министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что звуки взрывов в разных частях страны – результат успешного перехвата воздушных угроз.

Также в результате атаки БПЛА начался пожар в нефтяной зоне Фуджейры (FOIZ), сообщила в соцсети X пресс-служба правительства эмирата. В настоящее время продолжается работа по локализации огня.

В связи с атакой власти Абу-Даби предупредили о возможной ракетной угрозе. Жителей призвали укрыться в ближайшем защищенном здании, находиться подальше от окон, дверей, открытых пространств и ждать дальнейших указаний.

На фоне атаки мировые цены на нефть резко ускорили рост. Согласно данным торгов, по состоянию на 18:23 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,47% относительно предыдущего закрытия – до 114,1 доллара за баррель. Вместе с тем июньские фьючерсы на WTI выросли на 3,46%, до 105,47 доллара.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По информации источников в спецслужбах Исламской Республики, пять стран Персидского залива, включая ОАЭ, предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Речь также идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

