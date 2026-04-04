04 апреля, 20:52

Происшествия

Россиянка пострадала при перехвате дрона в Абу-Даби

Фото: 123RF.соm/philipus

В результате инцидента со сбитым беспилотником в Абу-Даби пострадала россиянка. Ее состояние не вызывает опасений, сообщило посольство России в ОАЭ.

Отмечается, что пострадавшая смогла самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, где ей оказали помощь. В тот же день ее отпустили домой.

В посольстве призвали граждан, находящихся в ОАЭ, придерживаться повышенных мер предосторожности и следовать рекомендациям эмиратских властей.

Ранее Минобороны государства сообщило, что число пострадавших в результате ударов по ОАЭ возросло до 217. Ведомство подчеркнуло, что пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Среди них присутствуют также граждане России, Ирана, Турции, Швеции, Индонезии, Ирака, а также уроженцы стран Африки и Ближнего Востока.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Недавно Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что планирует нанести удары по объектам 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

При этом в марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По словам американского президента Дональда Трампа, Иран согласился с большей частью плана.

Тем не менее утром 4 апреля США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

