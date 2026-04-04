Более 30 человек отравились питьевой водой в Дагестане

Более 30 жителей Карабудахкентского района обратились за медицинской помощью с симптомами отправления. Причиной ухудшения здоровья, предположительно, стала питьевая вода. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Дагестану.

Информация о состоянии пострадавших не приводится. Следственный отдел по городу Каспийску организовал процессуальную проверку по факту массовых отравлений. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

"По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", – говорится в сообщении.

27 марта в Махачкале начался сильный дождь, который привел к затоплениям. Осадки сопровождались сильным ветром. Местные публиковали кадры, как вода проникала в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Подтопления произошли не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях. В частности, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка.

Из-за непогоды жители Дагестана обращались в экстренные службы свыше 100 тысяч раз. По данным на 29 марта, подача электроэнергии была восстановлена для 70% пострадавших от стихии. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, всего было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей.

