29 марта, 14:54

Происшествия

В Дагестане усилили контроль за качеством воды в Махачкале и Каспийске

Санитарно-гигиеническое обследование водоочистных сооружений проведено в Махачкале и Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Усилен режим водоподготовки, необходимый запас жидкого хлора имеется. Отбираются пробы на лабораторные исследования", – сказано в сообщении.

Однако эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется как стабильная и контролируемая.

В свою очередь, власти Карабудахкента предотвратили обрушение дамбы, которая переполнилась водой из-за сильных дождей в регионе. Однако благодаря укреплению конструкций уровень воды уменьшился.

На этом фоне глава Дагестана Сергей Меликов на оперативном совещании по ликвидации ЧС анонсировал создание новой технической программы для восстановления мостов и переправ, разрушенных из-за непогоды. Он отметил, что сейчас сложная ситуация с мостами наблюдается в Дербентском и Сулейман-Стальском районах, а также в Хасавюрте. По его словам, нужно предпринимать меры поддержки.

"Это дорогостоящая история: для восстановления нужны новые технические решения и программа. Необходимы новые подходы к строительству", – подчеркнул Меликов.

Он также выразил надежду, что все угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, пошли на спад. Теперь власти региона переходят к оценке ущерба и к решениям, которые будут приняты для устранения последствий произошедшего, в том числе для оказания помощи гражданам.

Самая критическая ситуация с подтоплениями и электроснабжением, по словам Меликова, наблюдается в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов добавил в своем телеграм-канале, что из подтопленных домов было эвакуировано свыше 250 человек, из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиницах и пунктах временного размещения. Остальные остались у близких.

Салавов отметил, что откачка воды из домов продолжается. По его словам, работы ведутся в круглосуточно. 29 марта сотрудники МЧС начнут откачивать воду из подстанций. Мэр Махачкалы объяснил, что начать ранее эти работы было трудно, так как брошенные машины мешали проезду техники.

Из-за непогоды жители Дагестана обращались в экстренные службы свыше 100 тысяч раз. В настоящее время подача электроэнергии восстановлено для 70% пострадавших от непогоды жителей Дагестана, сообщили в филиале "Россети Северный Кавказ". Последствия случившегося в оставшихся районах специалисты продолжают устранять в круглосуточном режиме.

Однако работы осложняются сильным ветром с дождем и снегопадом в горных районах, а также разрушением мостов и сходами селей. Без света остаются еще примерно 65 тысяч абонентов в населенных пунктах Дагестана, уточнили в администрации главы региона. Меликов в связи с этим поручил усилить работы дорожников для обеспечения проезда специалистов, в том числе привлечь авиацию.

Власти Дагестана планируют до конца дня завершить работы по расчистке дорог. На данный момент остаются заблокированными для проезда 14 участков трасс. При этом уже восстановлено движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт Северо-Кавказской железной дороги.

Дождь и сильный ветер наблюдается в Махачкале с 27 марта. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 29 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

При этом подтопления фиксируются не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях. В частности, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка.

В Дагестане из-за сильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, на территории всего региона – режим повышенной готовности.

