Жителям Дагестана рекомендовано воздержаться от поездок без острой необходимости

Жителей и гостей Дагестана попросили по возможности отказаться от поездок по республике из-за непогоды и сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В свою очередь, в телеграм-канале Дагестанавтодора уточняется, что на трассы Дагестана из-за обильных дождей сошли камнепады, осыпи и селевые массы. В связи с этим все филиалы эксплуатационной подрядной организации работают в усиленном режиме. Однако ликвидировать последствия случившегося специалисты смогут лишь с наступлением благоприятных погодных условий.

Из-за обвала скальных пород, схода оползней, поднятия уровня воды в реках до критических отметок и снежных метелей было принято решение закрыть трассы в Ботлихском, Гумбетовском, Гунибском, Дахадаевском, Докузпаринском, Казбековском, Сулейман-Стальском районах.

Между тем администрация города в своем телеграм-канале заявила, что одной из причин подтопления Махачкалы стали мощные потоки воды, пришедшие из-за паводков на реках Тарнаирки и Черкес-озеня в районе Агач-аула. Ситуация на этих водоемах контролирует министерство природных ресурсов и экологии Дагестана.

Администрация Махачкалы, в свою очередь, составляет списки пострадавших для их возможного расселения и оказания помощи. Например, размещение местных граждан осуществляется в гостинице "Эпос", которая подготовлена для этих целей. Там же будет организовано горячее питание для граждан.

На месте работу координируют первый заместитель главы города Махачкалы Гаджимурад Муртузалиев и начальник управления ЖКХ Гамзат Гаджиев.

Дождь и сильный ветер наблюдается в Махачкале с 27 марта. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 29 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

При этом подтопления фиксируются не только в Махачкале и окраинах столицы региона, но и в Дербенте, Дагестанских Огнях. В частности, в Минприроды Дагестана заявили о размытии берегов рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также про осложнения гидрологической обстановки в столице республики. Специалисты занимаются устранением заторов на водоемах.

Также обрушились два пролета железнодорожного моста в Дагестане на фоне непогоды. В результате случившегося никто не пострадал. По данным правительства Дагестана, движение составов осуществляется по одному из путей.

Кроме того, из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. В результате около 20 частных домов на улице Заречной оказались затоплены. Специалисты уже провели расчистку засора, поэтому уровень воды начал снижаться. Эвакуировано 83 человека, в том числе 3 детей. Кроме того, были спасены 4 человека.

Помимо этого, электричество отсутствует у 327 тысяч человек. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Восстановить подачу света планируют к вечеру 28 марта.

На фоне произошедшего введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Прокуратура Дагестана открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав местных жителей, которые оказались в зоне подтопления и отключения коммунальных услуг из-за сильных дождей и ветра.

