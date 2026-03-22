Новости

22 марта, 15:02

Мэр Москвы

Собянин рассказал о системе водоснабжения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система водоснабжения Москвы является самой большой и разветвленной в России. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, ее протяженность составляет 13 тысяч километров. Ежедневно горожане получают около 3 миллионов кубометров чистой питьевой воды. Кроме того, столичная вода поступает и жителям некоторых городов области. За последнее время ее объем вырос в 1,5 раза.

Как рассказал Собянин, тысячи специалистов и более 600 автоматических приборов контроля непрерывно следят за качеством воды, чтобы быстро отреагировать на малейшие изменения.

Также в городе постоянно совершенствуются способы очистки и применяемое для этого оборудование. На четырех станциях используют двухступенчатую схему очистки. На Западной и Рублевской станциях есть блоки озоносорбции, которые улучшают качества воды. Специалисты регулярно исследуют ее 200 биологических и физико‑химических показателей.

Ежедневно проверяется и состояние воды в ливневой сети и водоемах города. За это отвечают в лаборатории аналитического контроля экологического управления ГУП "Мосводосток". Дождевую и талую воду очищают на автоматизированных станциях. Коммунальный флот также проверяет санитарное состояние Москвы-реки и судоходной части реки Яузы.

Состояние поверхностных вод проверяют специалисты "Контроля Москвы", которые отбирают пробы на 24 объектах, в 66 контрольных створах. Благодаря этому жители столицы и области каждый год получают воду высочайшего качества.

Ранее в столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. В регионе оно обычно начинается в конце марта – начале апреля.

В частности, специалисты проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах.

мэр Москвыгород

