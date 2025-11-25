Около 3 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 3 миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Бирюков отметил, что состояние воды в столице анализируется по 200 физико-биологическим и химическим показателям. Контроль качества происходит на всем пути движения воды – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Изменения основных показателей воды отслеживаются ежедневно при помощи специальных приборов. Данные собираются в единой информационной системе, после чего специалисты могут оперативно принять решение по изменению технологических режимов очистки.

Всего приборов автоматического контроля 500. Результаты передают в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

Ранее стало известно, что с начала года в столице произвели более 800 миллионов кубометров питьевой воды. Ее очищают на четырех станциях водоподготовки – Рублевской, Северной, Западной и Восточной.

Специалисты используют как традиционные, так и передовые методы фильтрации, включая озоносорбцию и мембранную ультрафильтрацию.

