Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:45

Город

Около 3 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 3 миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости в оперативной корректировке параметров", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Бирюков отметил, что состояние воды в столице анализируется по 200 физико-биологическим и химическим показателям. Контроль качества происходит на всем пути движения воды – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Изменения основных показателей воды отслеживаются ежедневно при помощи специальных приборов. Данные собираются в единой информационной системе, после чего специалисты могут оперативно принять решение по изменению технологических режимов очистки.

Всего приборов автоматического контроля 500. Результаты передают в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

Ранее стало известно, что с начала года в столице произвели более 800 миллионов кубометров питьевой воды. Ее очищают на четырех станциях водоподготовки – Рублевской, Северной, Западной и Восточной.

Специалисты используют как традиционные, так и передовые методы фильтрации, включая озоносорбцию и мембранную ультрафильтрацию.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика