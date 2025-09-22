Водохранилища подготовлены для бесперебойного водоснабжения Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены на 83 и 98% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погоды, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Каждый день город потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Всего в Москве проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.

В комплексе пояснили, что такая сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние воды в Москве анализируется по физико-химическим и биологическим показателям – всего из около 200. В 2025 году уже провели свыше 2,2 миллиона различных исследований.

Подготовкой питьевой воды занимаются четыре станции: "Рублевская", "Северная", "Западная" и "Восточная". Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости корректируют технологию водоподготовки.

Водные системы, обеспечивающие водоснабжение столицы, включают 15 водохранилищ на территории Подмосковья, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет порядка 50 тысяч квадратных километров.

Тем временем в Москве завершились испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. К работе готовы свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей, которые обеспечивают теплом более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.