29 августа, 14:21Город
Более 150 баз коммунальной техники в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
157 автомобильных баз в столице подготовили к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.
"Выполнили работы по возведению навесов для навесного оборудования и противогололедных материалов, обновили дорожное покрытие и разметку на территориях, привели в нормативное состояние ремонтные зоны, посты моек, складские и бытовые помещения", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, отремонтированы системы отопления, электроснабжения и подачи воды там, где это требовалось.
На базах обновили запас противогололедных материалов, а также подготовили контейнеры для хранения. Перед началом сезона их установят возле остановок, транспортно-пересадочных узлов, переходов, и на тротуарах для обработки улиц, дворов и дорог.
Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города будет использоваться необходимая техника и средства малой механизации.
Ранее было завершено благоустройство территорий более 60 образовательных учреждений Москвы. Рабочие не только обустроили современные детские и спортивные площадки, оснащенные безопасным покрытием, игровым и спортивным оборудованием, но и создали места для отдыха на свежем воздухе.
"Новости дня": систему водоснабжения обновят в ТиНАО