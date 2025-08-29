Более 150 баз коммунальной техники в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

157 автомобильных баз в столице подготовили к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"Выполнили работы по возведению навесов для навесного оборудования и противогололедных материалов, обновили дорожное покрытие и разметку на территориях, привели в нормативное состояние ремонтные зоны, посты моек, складские и бытовые помещения", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, отремонтированы системы отопления, электроснабжения и подачи воды там, где это требовалось.

На базах обновили запас противогололедных материалов, а также подготовили контейнеры для хранения. Перед началом сезона их установят возле остановок, транспортно-пересадочных узлов, переходов, и на тротуарах для обработки улиц, дворов и дорог.

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города будет использоваться необходимая техника и средства малой механизации.

