В России отзовут более 33 тысяч автомобилей Kia Rio
Фото: 123RF.com/darksoul72
Компания "Киа Россия и СНГ" отзовет 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), проданных в период с 2011 по 2018 год, из-за риска короткого замыкания в блоке предохранителей. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.
Под отзыв подпадут машины с определенными VIN-кодами. На них бесплатно планируется заменить мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления (HECU) и установить правильный стикер на крышке блока предохранителей.
Как уточнили в ведомстве, владельцев авто, участвующих в отзывной кампании, проинформирует уполномоченный представитель изготовителя ООО "КИА Россия и СНГ".
Однако автовладельцы смогут сами проверить участие в программе, сопоставив VIN-код своего транспортного средства с перечнем автомобилей на сайте Росстандарта.
Схожие мероприятия ранее провела российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ". Она отозвала 33 450 машин Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года.
В качестве причины была указана необходимость провести дополнительные проверки некоторых модификаций в связи с работой компании над улучшением потребительских характеристик.
