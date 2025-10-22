"АвтоВАЗ" отозвал 8,2 тысячи машин Lada Xray

Фото: ТАСС/Оксана Король

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8 209 машин Lada X-ray, которые были произведены в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Производитель отзывает эти автомобили для установки блоков управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). В ведомстве уточнили, что с владельцев машин Lada X-ray не будет взиматься плата за выполнение данных работ.

Ранее официальный представитель автопроизводителя Geely в России ООО "Джили-Моторс" отозвал 17 736 автомобилей Emgrand, которые были проданы с 1 ноября 2023 года. Причина заключалась в том, что при длительной работе двигателя в редких случаях топливный бак мог деформироваться.

На всех подлежащих отзыву автомобилях заменят крышку заливной горловины, проверят систему вентиляции. При выявлении повреждений бак и его компоненты поменяют. Все работы проведут бесплатно.

Компания Xiaomi также отозвала с китайского рынка более 116 тысяч автомобилей SU7, которые были выпущены в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Это связано с тем, что некоторые авто оснащены ассистентом уровня L2, который может некорректно распознавать экстремальные ситуации, предупреждать о них или реагировать на высокой скорости.

