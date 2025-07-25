Kia отозвала в России почти 80 тыс кроссоверов Sportage

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Компания "Киа Россия и СНГ", которая является официальным представителем Kia на российском рынке, отзывает почти 80 тысяч кроссоверов Sportage. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Росстандарт.

Причиной отзыва стала необходимость замены мультипредохранителя блока HECU в автомобилях, произведенных на заводе Kia Slovakia. Владельцев оповестят о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В начале июня Kia отозвала более 55 тысяч автомобилей в России – кроссоверы Kia Sorento, хетчбэки Soul и седаны Cerato, выпущенные с 2010 по 2016 год.

Отмечалось, что у этих машин существует риск замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU).