В РФ начались продажи южнокорейских автомобилей KGM

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Южнокорейский автомобильный производитель KGM (до 2023 года известный как SsangYong) начал продажи машин в России. Об этом сообщил официальный дистрибьютор KGM в РФ АО "РЭКС Моторс".

"На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton", – передает РИА Новости заявление компании.

На момент старта продаж, 12 марта, дилерская сеть насчитывает уже 23 партнера в разных крупных городах страны. В это же время цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, а самая дорогая Rexton – от 6,79 миллиона рублей. На модели Korando и Torres стартовая цена составляет 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее "АвтоВАЗ" запустил свой бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM. Под этим брендом будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с грузовой платформой. Ожидается, что транспорт займет нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими авто.

